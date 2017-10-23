Академия русского балета поддержала «Матильду»

На страничке знаменитого петербургского училища в соцсети опубликован ролик, запечатлевший знаменитые 32 фуэте, которые первой в России исполнила именно Матильда Кшесинская.
Академия русского балета выступила в поддержку «Матильды». На официальном аккаунте учебного заведения в социальных сетях появился видеоролик, в котором студентки воспроизводят знаменитые вращения балерины.
Отмечается, что сейчас умение исполнять серию этих элементов является обязательным. Однако именно Кшесинская первой из русских танцовщиц на сцене показала 32 фуэте и тем самым смогла конкурировать с итальянскими артистками. Кстати, она в свое время стала выпускницей Императорского театрального училища, которое сейчас носит имя Агриппины Вагановой.
Кстати, фильм Алексея Учителя, ставший скандальным еще до выхода на экран, покажут сегодня в 20:00 на второй сцене Мариинского театра.
Отмечается, что сейчас умение исполнять серию этих элементов является обязательным. Однако именно Кшесинская первой из русских танцовщиц на сцене показала 32 фуэте и тем самым смогла конкурировать с итальянскими артистками. Кстати, она в свое время стала выпускницей Императорского театрального училища, которое сейчас носит имя Агриппины Вагановой.
Кстати, фильм Алексея Учителя, ставший скандальным еще до выхода на экран, покажут сегодня в 20:00 на второй сцене Мариинского театра.
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