Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Академия русского балета поддержала «Матильду». Санкт-Петербург, балет, кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАкадемия русского балета поддержала «Матильду»

    Академия русского балета поддержала «Матильду»

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    Академия русского балета поддержала «Матильду»

    Академия русского балета поддержала «Матильду»

      На страничке знаменитого петербургского училища в соцсети опубликован ролик, запечатлевший знаменитые 32 фуэте, которые первой в России исполнила именно Матильда Кшесинская.

      Академия русского балета выступила в поддержку «Матильды». На официальном аккаунте учебного заведения в социальных сетях появился видеоролик, в котором студентки воспроизводят знаменитые вращения балерины.

      Отмечается, что сейчас умение исполнять серию этих элементов является обязательным. Однако именно Кшесинская первой из русских танцовщиц на сцене показала 32 фуэте и тем самым смогла конкурировать с итальянскими артистками. Кстати, она в свое время стала выпускницей Императорского театрального училища, которое сейчас носит имя Агриппины Вагановой.

      Кстати, фильм Алексея Учителя, ставший скандальным еще до выхода на экран, покажут сегодня в 20:00 на второй сцене Мариинского театра.

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