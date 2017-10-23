Комаровцы пожаловались на закрытый переезд в Генпрокуратуру и Минтранс

Жители Комарово вышли на пикет, требуя открыть шлагбаумы, отодвинуть бетонные блоки от перехода через железнодорожные пути, который многие годы связывал две части одного поселка.
Сейчас, по словам собравшихся, населенный пункт оказался не просто поделен пополам, но и возникла реальная угроза остаться без помощи экстренных служб. Вместо переезда появился виадук, который построили в Репине за несколько километров от Комарова.
Жители опасаются, что при малейшем ДТП там появятся заторы. Инициативная группа поселка уже подготовила коллективные жалобы в Генеральную прокуратуру, администрацию Петербурга, Минтранс и даже МЧС.
Жители опасаются, что при малейшем ДТП там появятся заторы. Инициативная группа поселка уже подготовила коллективные жалобы в Генеральную прокуратуру, администрацию Петербурга, Минтранс и даже МЧС.
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