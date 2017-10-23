В «Газпроме» ответили на заявление Украины о закупках газа в РФ

В «Газпроме» прокомментировали заявление
вице-премьера Украины Владимир Кистиона относительно условий возобновления закупок российского газа.
Представитель компании объяснил, что требование Кистиона о переносе точки передачи объемов газа для европейских потребителей с западной на восточную границу страны некорректно с точки зрения логики.
Сергей Куприянов, представитель ОАО «Газпром: „Формулировка, очевидно, некорректна, учет транзитного газа ведется и на восточной, и на западной границе Украины“».
При этом он подчеркнул, что в данном случае это вопрос взаимоотношений исключительно с европейскими клиентами по долгосрочным контрактам, а не с Украиной, сообщают «Известия».
Напомним, Украина не закупает газ у России с конца ноября 2015 года, утверждая, что реверсные поставки из стран ЕС обходятся дешевле. Тем не менее, в Киеве не раз говорили, что готовы покупать топливо и у России, но по ценам ниже европейских. Ранее в «Нафтогазе Украины» заявили, что могут начать закупать газ у России в критической ситуации во время отопительного сезона.
Сергей Куприянов, представитель ОАО «Газпром: „Формулировка, очевидно, некорректна, учет транзитного газа ведется и на восточной, и на западной границе Украины“».
При этом он подчеркнул, что в данном случае это вопрос взаимоотношений исключительно с европейскими клиентами по долгосрочным контрактам, а не с Украиной, сообщают «Известия».
Напомним, Украина не закупает газ у России с конца ноября 2015 года, утверждая, что реверсные поставки из стран ЕС обходятся дешевле. Тем не менее, в Киеве не раз говорили, что готовы покупать топливо и у России, но по ценам ниже европейских. Ранее в «Нафтогазе Украины» заявили, что могут начать закупать газ у России в критической ситуации во время отопительного сезона.
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