Пропавшего во время соревнований на Кубани мальчика нашли живым

Поисковики нашли
12-летнего мальчика, пропавшего в лесу под Краснодаром во время соревнований по спортивному ориентированию.
По данным ГУ МВД РФ по краю, ребенка нашли живым в окрестностях станицы Калужская Северского района. Сейчас его осматривают врачи.
Напомним, 12-летний Алексей Шмаков участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию. Мальчик ушел в лес с компасом и картой, но, когда турнир закончился, не вернулся на базу. Ребенка искали больше суток. На поимки вышли более 200 человек, кроме того, использовались вертолеты МЧС и Минобороны, а также беспилотный летательный аппарат.
По данным «Интерфакс», Леша был не единственным ребенком, заблудившимся в лесу в тот день. Во время соревнований пропал еще один мальчик, но его удалось найти около семи часов того же вечера.
Непосредственное руководство соревнованиями осуществляло госучреждение «Центр туризма и экскурсий». Сейчас с организаторами работают следователи.
Напомним, 12-летний Алексей Шмаков участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию. Мальчик ушел в лес с компасом и картой, но, когда турнир закончился, не вернулся на базу. Ребенка искали больше суток. На поимки вышли более 200 человек, кроме того, использовались вертолеты МЧС и Минобороны, а также беспилотный летательный аппарат.
По данным «Интерфакс», Леша был не единственным ребенком, заблудившимся в лесу в тот день. Во время соревнований пропал еще один мальчик, но его удалось найти около семи часов того же вечера.
Непосредственное руководство соревнованиями осуществляло госучреждение «Центр туризма и экскурсий». Сейчас с организаторами работают следователи.
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