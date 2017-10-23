Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей

    Криминалист поставил диагноз напавшему на журналистку «Эха Москвы»

    1 комментарий
    • Фото: ГУ МВД России по г. Москве
    Криминалист поставил диагноз напавшему на журналистку «Эха Москвы»

    Криминалист поставил диагноз напавшему на журналистку «Эха Москвы»

    Криминалист поставил диагноз напавшему на журналистку «Эха Москвы»
  • Фото: ГУ МВД России по г. Москве

    • Психиатр-криминалист предположил, что напавший на журналистку Татьяну Фельгенгауэр страдает шизофренией.

    Борис Гриц, ворвавшийся в понедельник в редакцию «Эха Москвы» и ранивший журналистку Татьяну Фельгенгауэр, скорее всего, невменяем. Такое мнение высказал психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Изучив видео допроса Грица, специалист предположил, что задержанный страдает шизофренией, сообщает НСН.

    Михаил Виноградов, психиатр-криминалист: «Здесь нет сомнений, что это дело рук психически больного человека. Такие случаи бывают, к счастью, очень редко. Этот, безусловно, психиатрический, и я готов сразу поставить диагноз, хотя это у нас не принято. По характеру действий я говорю с твёрдой уверенностью, что это шизофрения. И наверняка он вынашивал план мести, ему казалось, что на него воздействует эта женщина».

    смотреть«Следит за мной непрерывно»: в Сети нашли дневник напавшего на ведущую «Эхо Москвы»
    «Следит за мной непрерывно»: в Сети нашли дневник напавшего на ведущую «Эхо Москвы»
    Напомним, сегодня 48-летний мужчина ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Охрана задержала нападавшего и передала правоохранительным органам. Гриц не стал отрицать вину и на допросе заявил, что причиной его агрессии стали «телепатические преследования» со стороны журналистки.

    смотреть«Изводила меня сексуально»: напавший на журналистку «Эха Москвы» рассказал о своих мотивах
    «Изводила меня сексуально»: напавший на журналистку «Эха Москвы» рассказал о своих мотивах
    Пострадавшая Татьяна Фельгенгауэр сейчас в НИИ имени Склифосовского. По последним данным, ее ввели в состояние искусственной комы.

    Новости по теме

    Нападение на журналистку «Эха Москвы»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru