Криминалист поставил диагноз напавшему на журналистку «Эха Москвы»

Психиатр-криминалист предположил, что напавший на журналистку Татьяну Фельгенгауэр страдает шизофренией.
Борис Гриц, ворвавшийся в понедельник в редакцию «Эха Москвы» и ранивший журналистку Татьяну Фельгенгауэр, скорее всего, невменяем. Такое мнение высказал психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Изучив видео допроса Грица, специалист предположил, что задержанный страдает шизофренией, сообщает НСН.
Михаил Виноградов, психиатр-криминалист: «Здесь нет сомнений, что это дело рук психически больного человека. Такие случаи бывают, к счастью, очень редко. Этот, безусловно, психиатрический, и я готов сразу поставить диагноз, хотя это у нас не принято. По характеру действий я говорю с твёрдой уверенностью, что это шизофрения. И наверняка он вынашивал план мести, ему казалось, что на него воздействует эта женщина».
Напомним, сегодня 48-летний мужчина ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Охрана задержала нападавшего и передала правоохранительным органам. Гриц не стал отрицать вину и на допросе заявил, что причиной его агрессии стали «телепатические преследования» со стороны журналистки.
Пострадавшая Татьяна Фельгенгауэр сейчас в НИИ имени Склифосовского. По последним данным, ее ввели в состояние искусственной комы.
Михаил Виноградов, психиатр-криминалист: «Здесь нет сомнений, что это дело рук психически больного человека. Такие случаи бывают, к счастью, очень редко. Этот, безусловно, психиатрический, и я готов сразу поставить диагноз, хотя это у нас не принято. По характеру действий я говорю с твёрдой уверенностью, что это шизофрения. И наверняка он вынашивал план мести, ему казалось, что на него воздействует эта женщина».
Напомним, сегодня 48-летний мужчина ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Охрана задержала нападавшего и передала правоохранительным органам. Гриц не стал отрицать вину и на допросе заявил, что причиной его агрессии стали «телепатические преследования» со стороны журналистки.
Пострадавшая Татьяна Фельгенгауэр сейчас в НИИ имени Склифосовского. По последним данным, ее ввели в состояние искусственной комы.
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