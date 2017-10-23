Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Студента академии МВД отчислили за секс на танцполе в нижегородском клубе

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    • Фото: vk.com
    Студента академии МВД отчислили за секс на танцполе в нижегородском клубе

    Студента академии МВД отчислили за секс на танцполе в нижегородском клубе

    Студента академии МВД отчислили за секс на танцполе в нижегородском клубе
  • Фото: vk.com

    • Студента нижегородской академии МВД РФ отчислили из учебного заведения после появления в Сети секс-видео с его участием.

    Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя академии.

    В свою очередь, представители МВД сообщили, что ведомство начало проверку по факту случившегося в нижегородском клубе MILO. Материалы будут направлены в комплектующий орган для принятия решения о дальнейшем прохождении им службы в органах внутренних дел. Партнерше молодого человека тоже придется ответить за свое поведение: первокурсница государственного педагогического университета им. Козьмы Минина предстанет перед дисциплинарной комиссией.

    смотретьМолодая пара занялась сексом на танцполе
    Молодая пара занялась сексом на танцполе
    Напомним, скандал разгорелся вокруг видеозаписи, сделанной очевидцами в ночном клубе MILO. На кадрах видно, что молодая пара занимается сексом прямо на танцполе. После публикации записи в социальных сетях начали активно обсуждать случившееся. Чтобы скрыться от излишнего внимания и юноша, и девушка удалили свои аккаунты из соцсетей.

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