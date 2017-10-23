Инспекторы Росприроднадзора рассказали о новых правилах работы с предприятиями

Росприроднадзор начал диалог с бизнес-сообществом .

Сегодня в ведомстве рассказали о новых правилах проведения проверок на предприятиях. По мнению инспекторов, они позволят снизить административную нагрузку. В рамках реформы будут проводиться публичные обсуждения, на которых предприниматели смогут получать информацию о типичных нарушениях.



Кроме того, к организациям будут предъявлять требования, указанные в так называемых чек-листах. Это позволит заранее узнать о возможных несоответствиях и устранить их до приезда контролеров.



Несмотря на кажущиеся послабления, не все представители бизнес-сообщества восприняли реформу положительно. Учитывая, что речь идет об экологической безопасности.