Инспекторы Росприроднадзора рассказали о новых правилах работы с предприятиями

Росприроднадзор начал диалог с
бизнес-сообществом.
Сегодня в ведомстве рассказали о новых правилах проведения проверок на предприятиях. По мнению инспекторов, они позволят снизить административную нагрузку. В рамках реформы будут проводиться публичные обсуждения, на которых предприниматели смогут получать информацию о типичных нарушениях.
Кроме того, к организациям будут предъявлять требования, указанные в так называемых чек-листах. Это позволит заранее узнать о возможных несоответствиях и устранить их до приезда контролеров.
Несмотря на кажущиеся послабления, не все представители бизнес-сообщества восприняли реформу положительно. Учитывая, что речь идет об экологической безопасности.
Кроме того, к организациям будут предъявлять требования, указанные в так называемых чек-листах. Это позволит заранее узнать о возможных несоответствиях и устранить их до приезда контролеров.
Несмотря на кажущиеся послабления, не все представители бизнес-сообщества восприняли реформу положительно. Учитывая, что речь идет об экологической безопасности.
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