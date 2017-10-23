Около 30 жителей томского поселка отравились копченой медвежатиной

Жители одного из поселков в Томской области массово отравились копченой медвежатиной. В больницах находятся 16 человек.
Пострадавшие — жители поселка Катайга Верхнекетского района Томской области. Все они ели копченую медвежатину, зараженную трихинеллезом. В результате отравились почти 30 человек, в том числе двое детей.
В Единой диспетчерской службе по району ТАСС сообщили, что «12 человек госпитализированы, одна пострадавшая доставлена в Томск в клинику СибГМУ». Всего под наблюдением находятся 17 человек. Выявлено 29 случаев отравления.
В районной администрации, в свою очередь, уточнили, что сейчас на лечении в клиниках Сибирского государственного медицинского университета перевели пять человек. Еще 11 человек, в том числе двое детей, остаются в Верхнекетской районной больнице.
Добавим, что человек может заразиться трихинеллезом при употреблении мяса больного животного. В первое время заболевание может напоминать грипп или простуду: ощущается слабость, повышенная температура, общее недомогание. Обычно симптомы проявляются через 10–20 дней после заражения, но иногда бывают заметны уже на второй-третий день.
На сегодняшний день лечения от трихинеллеза не существует.
В Единой диспетчерской службе по району ТАСС сообщили, что «12 человек госпитализированы, одна пострадавшая доставлена в Томск в клинику СибГМУ». Всего под наблюдением находятся 17 человек. Выявлено 29 случаев отравления.
В районной администрации, в свою очередь, уточнили, что сейчас на лечении в клиниках Сибирского государственного медицинского университета перевели пять человек. Еще 11 человек, в том числе двое детей, остаются в Верхнекетской районной больнице.
Добавим, что человек может заразиться трихинеллезом при употреблении мяса больного животного. В первое время заболевание может напоминать грипп или простуду: ощущается слабость, повышенная температура, общее недомогание. Обычно симптомы проявляются через 10–20 дней после заражения, но иногда бывают заметны уже на второй-третий день.
На сегодняшний день лечения от трихинеллеза не существует.
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