Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Около 30 жителей томского поселка отравились копченой медвежатиной

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    Около 30 жителей томского поселка отравились копченой медвежатиной

    Около 30 жителей томского поселка отравились копченой медвежатиной

    Жители одного из поселков в Томской области массово отравились копченой медвежатиной. В больницах находятся 16 человек.

    Пострадавшие — жители поселка Катайга Верхнекетского района Томской области. Все они ели копченую медвежатину, зараженную трихинеллезом. В результате отравились почти 30 человек, в том числе двое детей.

    В Единой диспетчерской службе по району ТАСС сообщили, что «12 человек госпитализированы, одна пострадавшая доставлена в Томск в клинику СибГМУ». Всего под наблюдением находятся 17 человек. Выявлено 29 случаев отравления.

    В районной администрации, в свою очередь, уточнили, что сейчас на лечении в клиниках Сибирского государственного медицинского университета перевели пять человек. Еще 11 человек, в том числе двое детей, остаются в Верхнекетской районной больнице.

    Добавим, что человек может заразиться трихинеллезом при употреблении мяса больного животного. В первое время заболевание может напоминать грипп или простуду: ощущается слабость, повышенная температура, общее недомогание. Обычно симптомы проявляются через 10–20 дней после заражения, но иногда бывают заметны уже на второй-третий день.

    На сегодняшний день лечения от трихинеллеза не существует.

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