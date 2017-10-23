Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Надежда Михалкова развелась с режиссером Гигинеишвили

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    Надежда Михалкова развелась с режиссером Гигинеишвили

    Надежда Михалкова развелась с режиссером Гигинеишвили

    Надежда Михалкова развелась с режиссером Гигинеишвили
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Дочь Никиты Михалкова Надежда расторгла брак с режиссером Резой Гигинеишвили.

    Требования актрисы удовлетворил мировой судья Пресненского района Москвы.

    Как отмечает РИА Новости, разбирательство проходило в закрытом режиме с участием представителя Михалковой. Причина развода не называется.

    Надежда Михалкова официально оформила отношения с режиссером и сценаристом Резо Гигинеишвили в 2010 году. У пары двое детей — шестилетняя Нина и четырехлетний Иван.

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