Надежда Михалкова развелась с режиссером Гигинеишвили

Дочь Никиты Михалкова Надежда расторгла брак с режиссером Резой Гигинеишвили.
Требования актрисы удовлетворил мировой судья Пресненского района Москвы.
Как отмечает РИА Новости, разбирательство проходило в закрытом режиме с участием представителя Михалковой. Причина развода не называется.
Надежда Михалкова официально оформила отношения с режиссером и сценаристом Резо Гигинеишвили в 2010 году. У пары двое детей — шестилетняя Нина и четырехлетний Иван.
Как отмечает РИА Новости, разбирательство проходило в закрытом режиме с участием представителя Михалковой. Причина развода не называется.
Надежда Михалкова официально оформила отношения с режиссером и сценаристом Резо Гигинеишвили в 2010 году. У пары двое детей — шестилетняя Нина и четырехлетний Иван.
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