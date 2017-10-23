В ростовском лесу нашли ящик с мумией ребенка

В Октябрьском районе Ростовской области был обнаружен зарытый в землю деревянный ящик, в котором лежали останки двухлетней девочки.
Следователи Ростовской области начали проверку после обнаружения в лесу в Октябрьском районе останков двухлетнего ребенка. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, сообщение о страшной находке поступило в отдел по городу Шахты.
Пресс-служба СУ СК по Ростовской области: «Установлено, что в земле на глубине 40 см в деревянном ящике, обитом хлопчатобумажной тканью, находится мумифицированное тело ребенка женского пола возрастом примерно 2 года. Давность захоронения тела составляет около 2 лет».
Предстоит выяснить имя девочки, а также разыскать ее родителей. Уже назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Следователи устанавливают, что случилось с ребенком и почему ее тело было закопано в лесу.
Пресс-служба СУ СК по Ростовской области: «Установлено, что в земле на глубине 40 см в деревянном ящике, обитом хлопчатобумажной тканью, находится мумифицированное тело ребенка женского пола возрастом примерно 2 года. Давность захоронения тела составляет около 2 лет».
Предстоит выяснить имя девочки, а также разыскать ее родителей. Уже назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Следователи устанавливают, что случилось с ребенком и почему ее тело было закопано в лесу.
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