В России расширили перечень жизненно важных лекарств

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2018 год.
В список дополнительно внесено 60 лекарств и восемь препаратов.
Дмитрий Медведев: «Я утвердил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на следующий год. Правительство утверждает такой перечень — нужно понимать, какие лекарства востребованы людьми. В перечень подобных лекарств на 2018 год дополнительно включено 60 лекарств и восемь препаратов, в том числе для онкологических заболеваний, сердечно-сосудистой системы и некоторых других».
По словам вице-премьера Ольги Голодец, из 60 добавленных лекарств некоторые «фактически прорывные на фармацевтическом рынке и меняют систему лечения целого ряда заболеваний». В частности, 22 из них противоопухолевые, гормональные противоопухолевые, еще три препарата используются для лечения гемофилии, болезни Гоше и рассеянного склероза.
Как сообщает РИА Новости, увеличился и список лекарств для льготников, туда вошли 25 новых наименований.
Дмитрий Медведев: «Я утвердил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на следующий год. Правительство утверждает такой перечень — нужно понимать, какие лекарства востребованы людьми. В перечень подобных лекарств на 2018 год дополнительно включено 60 лекарств и восемь препаратов, в том числе для онкологических заболеваний, сердечно-сосудистой системы и некоторых других».
По словам вице-премьера Ольги Голодец, из 60 добавленных лекарств некоторые «фактически прорывные на фармацевтическом рынке и меняют систему лечения целого ряда заболеваний». В частности, 22 из них противоопухолевые, гормональные противоопухолевые, еще три препарата используются для лечения гемофилии, болезни Гоше и рассеянного склероза.
Как сообщает РИА Новости, увеличился и список лекарств для льготников, туда вошли 25 новых наименований.
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