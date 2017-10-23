Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Трамп «потенциально» готов встретиться с Путиным на полях саммита АТЭС

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    Трамп «потенциально» готов встретиться с Путиным на полях саммита АТЭС

    Трамп «потенциально» готов встретиться с Путиным на полях саммита АТЭС

    Трамп «потенциально» готов встретиться с Путиным на полях саммита АТЭС
  • Фото: Associated Press © 2017, Evan Vucci

    • Президент СЩА Дональд Трамп потенциально готов встретиться с Владимиром Путиным в ноябре на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника аппарата Белого дома.

    Представитель Белого дома: «Мы можем подтвердить двусторонние встречи с лидерами, которые проводят саммиты. Мы еще не готовы объявлять о деталях других двусторонних и многосторонних встреч, в которых будет принимать участие президент».

    При этом на уточняющий вопрос о возможности участия Трампа в дополнительных двусторонних встречах, он ответил — «потенциально».

    смотретьПервая встреча Путина и Трампа продолжалась более двух часов
    Первая встреча Путина и Трампа продолжалась более двух часов
    Напомним, что первая и пока единственная личная встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в июле этого года на полях саммита G20 в Гамбурге.

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