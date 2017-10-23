В Екатеринбурге появились первые в России граффити для незрячих

В уральской столице открылась уличная галерея живописи для незрячих.
Граффити, соединяющие контрастные рисунки и надписи шрифтом Брайля, были нарисованы на стенах здания Свердловской государственной детской филармонии в Екатеринбурге. Три арт-объекта посвящены томскому программисту Михаилу Пожидаеву, музыканту Рэю Чарльзу и спортсменке Марле Раньян — людям, которые достигли большого успеха, несмотря на слепоту, сообщили местному изданию 66.ru в пресс-службе фестиваля «Стенограффия», организовавшего галерею.
Пресс-служба фестиваля «Стенограффия»: «Многие незрячие совершенно не адаптированы в социуме. Дискомфортные условия для передвижений по городу, отсутствие внимания со стороны окружающих — одни из многих причин, по которым у незрячего человека отсутствует желание занимать активную позицию в обществе и более решительно проявлять себя. Мы очень надеемся, что эта история сможет вдохновить слабовидящих сделать шаг навстречу обществу».
По словам представителя НКО «Белая трость» Михаила Войцеховского, изучившего галерею первым, подобные мероприятия очень важны: даже если незрячие горожане не пойдут к галерее, они «будут знать, что здесь для них что-то есть».
Пресс-служба фестиваля «Стенограффия»: «Многие незрячие совершенно не адаптированы в социуме. Дискомфортные условия для передвижений по городу, отсутствие внимания со стороны окружающих — одни из многих причин, по которым у незрячего человека отсутствует желание занимать активную позицию в обществе и более решительно проявлять себя. Мы очень надеемся, что эта история сможет вдохновить слабовидящих сделать шаг навстречу обществу».
По словам представителя НКО «Белая трость» Михаила Войцеховского, изучившего галерею первым, подобные мероприятия очень важны: даже если незрячие горожане не пойдут к галерее, они «будут знать, что здесь для них что-то есть».
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