Жерар Депардье продает виллу в Бельгии из-за фиаско в бизнесе

Жерар Депардье решил продать свой дом в бельгийской деревне Нешэн, после того как его бизнес-проекты в этой стране потерпели фиаско.

В Бельгию актер переселился пять лет назад, чтобы не платить на родине завышенный налог на роскошь. Тогда же он отказался от французского гражданства и открыл винный магазин и торговый центр «Пространство Депардье». Первый закрылся в 2015 году, второй — в 2016-м.



Вилла «Белое облако», на которой жил Депардье, продается за 1 млн 200 тысяч евро. Впрочем, у Депардье еще остались квартиры в Саранске и Грозном. Причем стоимость последней 16 миллионов рублей.