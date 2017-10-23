Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Жерар Депардье продает виллу в Бельгии из-за фиаско в бизнесе. Бельгия, деловые новости, Депардье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖерар Депардье продает виллу в Бельгии из-за фиаско в бизнесе

    Жерар Депардье продает виллу в Бельгии из-за фиаско в бизнесе

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    Жерар Депардье продает виллу в Бельгии из-за фиаско в бизнесе

    Жерар Депардье продает виллу в Бельгии <nobr>из-за</nobr> фиаско в бизнесе

      Жерар Депардье решил продать свой дом в бельгийской деревне Нешэн, после того как его бизнес-проекты в этой стране потерпели фиаско.

      В Бельгию актер переселился пять лет назад, чтобы не платить на родине завышенный налог на роскошь. Тогда же он отказался от французского гражданства и открыл винный магазин и торговый центр «Пространство Депардье». Первый закрылся в 2015 году, второй — в 2016-м.

      Вилла «Белое облако», на которой жил Депардье, продается за 1 млн 200 тысяч евро. Впрочем, у Депардье еще остались квартиры в Саранске и Грозном. Причем стоимость последней 16 миллионов рублей.

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