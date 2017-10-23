Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Путин обсудил с главой Росфинмониторинга борьбу с отмыванием денег. отмывание денег, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин обсудил с главой Росфинмониторинга борьбу с отмыванием денег

    Путин обсудил с главой Росфинмониторинга борьбу с отмыванием денег

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    Путин обсудил с главой Росфинмониторинга борьбу с отмыванием денег

    Путин обсудил с главой Росфинмониторинга борьбу с отмыванием денег

    Путин обсудил с главой Росфинмониторинга борьбу с отмыванием денег

      Встреча прошла в Кремле. В разговоре с президентом Юрий Чиханчин отметил, что количество подозрительных финансовых операций сократилось в два с половиной раза.

      Кроме того, по новому закону банки получили возможность отказывать в открытии счетов и проведении операций тем клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными. Что касается контроля расходования госсредств, то Росфинмониторинг передал в правоохранительные органны материалы по сомнительным финансовым операциям на 67 миллиардов рублей.

      Юрий Чиханчин: «Могу сказать, что вместе с ФСБ удалось предотвратить порядка 1,5 миллиарда на строительстве объектов в Крыму и Туве. Вместе с ФНС мы в общей сложности взыскали по нашим материалам почти 5 млрд рублей, около 10 млрд они доначислили. Генеральная прокуратура 13 уголовных дел возбудила по нашим материалам по различным организациям».

      На встрече зашла речь и о противодействии финансированию терроризма. По словам Чиханчина, совместно с ФСБ и коммерческими банками специалисты Росфинмониторинга построили модель финансового поведения террористов, и это позволило выявить около 200 подозреваемых, на которых уже заведены уголовные дела.

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