Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Пропавшего во время соревнований на Кубани мальчика ищут военные и волонтеры. дети и подростки, Краснодарский край, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПропавшего во время соревнований на Кубани мальчика ищут военные и волонтеры

    Пропавшего во время соревнований на Кубани мальчика ищут военные и волонтеры

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    Пропавшего во время соревнований на Кубани мальчика ищут военные и волонтеры

    Пропавшего во время соревнований на Кубани мальчика ищут военные и волонтеры

    Пропавшего во время соревнований на Кубани мальчика ищут военные и волонтеры

      В Краснодарском крае сотрудники МЧС, казаки и волонтеры ищут 12-летнего Алексея Шмакова. Он участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию. Мальчик ушел в лес с компасом и картой, но, когда турнир закончился, Леша не вернулся. Поиски не прекращаются уже больше суток.

      Сегодня спасатели расширили границы поиска еще на несколько десятков квадратных километров. Около 13:00 в лесу нашли нагрудную табличку с порядковым номером, с которым обычно спортсмены выходят на соревнования. По словам спасателей, рядом обнаружили свежие следы от детской обуви.

      В поисково-спасательной операции задействованы сотрудники МЧС, военные, и волонтеры, три вертолета, один гражданский и два военных. Последние оборудованы тепловизорами и должны помочь обнаружить ребенка даже в зоне плохой видимости. В воздух также подняли беспилотники.

      Ребенка ищут уже больше суток. На маршрут 12-летний Алексей Шмаков вышел накануне, с собой только карта и компас. Работы в этом квадрате осложняет погода.

      Сейчас с организаторами злополучных соревнований работают следователи. От комментариев ответственные за безопасность детей отказываются. Обычно в таких случаях на соревнования участники выходят со специальными GPS-трекерами, с помощью которых можно отследить перемещение спортсмена. Но в этот раз трекерами были оснащены только контрольные точки.

      Известно, что мальчик в лес ушел в одной толстовке. Он прошел четыре контрольные точки, а на пятой уже не отметился. В случае необходимости поисково-спасательная операция продлится и ночью.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Пикулина.

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