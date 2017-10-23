Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    В Киеве заявили о готовности США предоставить Украине летальное оружие

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    В Киеве заявили о готовности США предоставить Украине летальное оружие

    В Киеве заявили о готовности США предоставить Украине летальное оружие

    Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Белый дом готов предоставить Киеву летальное оружие.

    В интервью «Укринформу» Муженко рассказал, что они уже согласовали детали поставок. Осталось только дождаться политического решения.

    Виктор Муженко, глава Генштаба ВСУ: «Такая перспектива есть, все перечни согласованы, обсуждены все процедурные вопросы, ждем только политического решения (Белого дома — прим. ред.)».

    Ранее сообщалось, что сенат Конгресса США принял военный бюджет, который предусматривает выделение на оборону и безопасность Украины 500 млн долларов. Позже выяснилось, что размер помощи Киеву ограничится 150 миллионами. 5 октября Киев передал Белому дому список желаемого оружия. При этом Пётр Порошенко говорил, что речи о поставках летальных вооружений не идет.

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