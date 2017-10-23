Экс-главу Российской федерации баскетбола Аникееву объявили в розыск

Суд объявил в розыск
экс-президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлию Аникееву после вынесения приговора.
Чертановский суд Москвы приговорил Аникееву к 4,5 годам колонии, признав ее виновной в мошенничестве на 44 млн рублей.
Как сообщает ТАСС, Аникеева на вынесение приговора не явилась. В связи с этим суд принял решение объявить ее в розыск.
При этом адвокат экс-главы РФБ заявил, что ранее Аникеева написала письмо, в котором сообщила, что не будет присутствовать при оглашении приговора, утверждая, что «видит бесполезным и бесперспективным бороться честным и законным способом за свое имя и свободу в связи с полным недоверием к решению суда», а также «не может оставить на произвол жизнь своей семьи: двух малолетних дочерей и пожилой мамы-инвалида».
Также суд принял решение прекратить производство в отношении другого фигуранта дела — бывшего главного бухгалтера РФБ Михаила Кочаряна — в связи с его смертью. В октябре 2016 года он умер от тяжелого заболевания, однако его уголовное преследование продолжалось.
Отметим, что в марте 2017 года по этому дела была приговорена бухгалтер Елена Силина. Она была признана виновной в пособничестве хищению и приговорена к 3,5 годам лишения свободы.
Установлено, что Аникеева вместе с подельниками с февраля 2014 года по август 2015 года похитила около 44 млн рублей РФБ. Деньги переводили на счета подконтрольных Аникеевой бизнесменов, после чего обналичивали и передавали подельникам экс-главы РФБ. Преступная схема была выявлена в декабре 2015 года новым руководством РФБ в результате аудиторской проверки.
Как сообщает ТАСС, Аникеева на вынесение приговора не явилась. В связи с этим суд принял решение объявить ее в розыск.
При этом адвокат экс-главы РФБ заявил, что ранее Аникеева написала письмо, в котором сообщила, что не будет присутствовать при оглашении приговора, утверждая, что «видит бесполезным и бесперспективным бороться честным и законным способом за свое имя и свободу в связи с полным недоверием к решению суда», а также «не может оставить на произвол жизнь своей семьи: двух малолетних дочерей и пожилой мамы-инвалида».
Также суд принял решение прекратить производство в отношении другого фигуранта дела — бывшего главного бухгалтера РФБ Михаила Кочаряна — в связи с его смертью. В октябре 2016 года он умер от тяжелого заболевания, однако его уголовное преследование продолжалось.
Отметим, что в марте 2017 года по этому дела была приговорена бухгалтер Елена Силина. Она была признана виновной в пособничестве хищению и приговорена к 3,5 годам лишения свободы.
Установлено, что Аникеева вместе с подельниками с февраля 2014 года по август 2015 года похитила около 44 млн рублей РФБ. Деньги переводили на счета подконтрольных Аникеевой бизнесменов, после чего обналичивали и передавали подельникам экс-главы РФБ. Преступная схема была выявлена в декабре 2015 года новым руководством РФБ в результате аудиторской проверки.
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