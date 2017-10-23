Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Кемеровчанин сломал ноги, выпрыгнув из окна вслед за воровкой

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    Кемеровчанин сломал ноги, выпрыгнув из окна вслед за воровкой

    Кемеровчанин сломал ноги, выпрыгнув из окна вслед за воровкой

    Житель Кемерова сломал обе ноги, пытаясь догнать обокравшую его новую знакомую.

    Полиция в Кемерове задержала женщину, укравшую у местного жителя электроинструменты и запершую его в мастерской. Пытаясь догнать ее, мужчина выпрыгнул из окна второго этажа и сломал обе ноги.

    Как сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области, женщина была новой знакомой 40-летнего мужчины. Он пригласил ее к себе, они выпили и через некоторое время поссорились. Тогда женщина вынесла из его мастерской электроинструменты на сумму 40 тысяч рублей и заперла нового знакомого снаружи.

    Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области: «В какой-то момент между ними произошел конфликт и злоумышленница, собрав находившиеся в помещении электроинструменты, ушла. А чтобы потерпевший не смог ее остановить, закрыла снаружи входную дверь мастерской на ключ. В надежде вернуть свое имущество горожанин решил выбраться на улицу через окно, однако неудачно приземлился».

    Выяснилось, что 40-летняя женщина была ранее судима. Она сообщила, что совершила кражу, чтобы отомстить новому знакомому.

    Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области: «Она призналась, что кражу совершила в отместку новому знакомому, поскольку во время застолья он нелестно высказался о ее возрасте и внешнем виде. Часть похищенного имущества она сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на косметику».

    Часть украденного полицейские уже вернули владельцу. Преступнице же предъявлено обвинение в краже с причинением значительного ущерба. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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