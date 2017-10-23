Работница кондитерской фабрики заживо сварилась в карамели

Работница кондитерской фабрики «Славянка» под Белгородом погибла, упав в чан с кипящей карамелью.
От полученных ожогов 36-летняя женщина скончалась на месте до приезда медиков скорой помощи. По факту случившегося проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Как сообщают Вести.Ru, это уже не первый трагический инцидент, произошедший на кондитерской фабрике. По некоторой информации, за минувший год на производстве погибли уже три человека.
Как сообщают Вести.Ru, это уже не первый трагический инцидент, произошедший на кондитерской фабрике. По некоторой информации, за минувший год на производстве погибли уже три человека.
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