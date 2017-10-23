«Изводила меня сексуально»: напавший на журналистку «Эха Москвы» рассказал о своих мотивах

Злоумышленник, напавший на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, на допросе заявил, что журналистка преследовала его телепатически.
На видеозаписи, опубликованной на сайте ГУ МВД России по Москве, мужчина сознается в нападении на Татьяну Фельгенгауэр и объясняет свой поступок «телепатическими преследованиями» со стороны журналистки. При этом, по словам задержанного, женщина не оставляла его в покое в течение пяти лет, а в последние два месяца, используя телепатический контакт, каждую ночь «изводила сексуально».
Борис Гриц, задержанный: «Телепатический контакт был с 2012 года. Последние два месяца она меня сексуально преследовала. Каждую ночь, используя этот телепатический контакт, она залезала и изводила меня».
Ранее стало известно, что Гирц обвинял журналистку в преследованиях и в своем интернет-дневнике. В частности, мужчина утверждал, что Фельгенгауэр «экспериментирует» с его сердцем и дыханием, а также говорил, что на журналистку работают какие-то хакеры. Кроме того, злоумышленник заявлял, что ведущая использует его для «удовлетворения своей похоти» и непрерывно следит за ним.
Напомним, сегодня 48-летний мужчина ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Охрана задержала нападавшего и передала правоохранительным органам. По предварительной версии, причиной атаки стала личная неприязнь.
Ранее сообщалось, что злоумышленник является уроженцем Грузии, который последнее время проживал в Израиле. Мужчине грозит ответственность за покушение на убийство. Кроме того, его ждет психолого-психиатрическая экспертиза.
Татьяна Фельгенгауэр доставлена в НИИ им. Склифосовского. Сейчас журналистке оказывают помощь врачи, ее жизни ничто не угрожает.
Борис Гриц, задержанный: «Телепатический контакт был с 2012 года. Последние два месяца она меня сексуально преследовала. Каждую ночь, используя этот телепатический контакт, она залезала и изводила меня».
Ранее стало известно, что Гирц обвинял журналистку в преследованиях и в своем интернет-дневнике. В частности, мужчина утверждал, что Фельгенгауэр «экспериментирует» с его сердцем и дыханием, а также говорил, что на журналистку работают какие-то хакеры. Кроме того, злоумышленник заявлял, что ведущая использует его для «удовлетворения своей похоти» и непрерывно следит за ним.
Напомним, сегодня 48-летний мужчина ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Охрана задержала нападавшего и передала правоохранительным органам. По предварительной версии, причиной атаки стала личная неприязнь.
Ранее сообщалось, что злоумышленник является уроженцем Грузии, который последнее время проживал в Израиле. Мужчине грозит ответственность за покушение на убийство. Кроме того, его ждет психолого-психиатрическая экспертиза.
Татьяна Фельгенгауэр доставлена в НИИ им. Склифосовского. Сейчас журналистке оказывают помощь врачи, ее жизни ничто не угрожает.
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