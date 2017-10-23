Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    «Изводила меня сексуально»: напавший на журналистку «Эха Москвы» рассказал о своих мотивах. Интернет, МВД, журналистика, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Изводила меня сексуально»: напавший на журналистку «Эха Москвы» рассказал о своих мотивах

    «Изводила меня сексуально»: напавший на журналистку «Эха Москвы» рассказал о своих мотивах

    3 комментария
    • Фото: ГУ МВД России по г. Москве
    «Изводила меня сексуально»: напавший на журналистку «Эха Москвы» рассказал о своих мотивах

    «Изводила меня сексуально»: напавший на журналистку «Эха Москвы» рассказал о своих мотивах

    «Изводила меня сексуально»: напавший на журналистку «Эха Москвы» рассказал о своих мотивах
    • Фото: ГУ МВД России по г. Москве

      • Злоумышленник, напавший на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, на допросе заявил, что журналистка преследовала его телепатически.

      На видеозаписи, опубликованной на сайте ГУ МВД России по Москве, мужчина сознается в нападении на Татьяну Фельгенгауэр и объясняет свой поступок «телепатическими преследованиями» со стороны журналистки. При этом, по словам задержанного, женщина не оставляла его в покое в течение пяти лет, а в последние два месяца, используя телепатический контакт, каждую ночь «изводила сексуально».

      Борис Гриц, задержанный: «Телепатический контакт был с 2012 года. Последние два месяца она меня сексуально преследовала. Каждую ночь, используя этот телепатический контакт, она залезала и изводила меня».

      Ранее стало известно, что Гирц обвинял журналистку в преследованиях и в своем интернет-дневнике. В частности, мужчина утверждал, что Фельгенгауэр «экспериментирует» с его сердцем и дыханием, а также говорил, что на журналистку работают какие-то хакеры. Кроме того, злоумышленник заявлял, что ведущая использует его для «удовлетворения своей похоти» и непрерывно следит за ним.

      Напомним, сегодня 48-летний мужчина ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Охрана задержала нападавшего и передала правоохранительным органам. По предварительной версии, причиной атаки стала личная неприязнь.

      смотреть«Следит за мной непрерывно»: в Сети нашли дневник напавшего на ведущую «Эхо Москвы»
      «Следит за мной непрерывно»: в Сети нашли дневник напавшего на ведущую «Эхо Москвы»
      Ранее сообщалось, что злоумышленник является уроженцем Грузии, который последнее время проживал в Израиле. Мужчине грозит ответственность за покушение на убийство. Кроме того, его ждет психолого-психиатрическая экспертиза.

      Татьяна Фельгенгауэр доставлена в НИИ им. Склифосовского. Сейчас журналистке оказывают помощь врачи, ее жизни ничто не угрожает.

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