В Таиланде вратарь убежал праздновать победу и пропустил гол

Инцидент произошел во время серии пенальти.Как видно на записи, игрок команды «Бангкок Спортс Клаб» попал в перекладину, после чего голкипер решил, что игра завершена. Однако мяч отскочил в ворота. Следующий удар «Сатри Ангтхонг» оказался неточным, и команда проиграла матч.