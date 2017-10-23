Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    В Таиланде вратарь убежал праздновать победу и пропустил гол

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    • Фото: @SportsCenter / twitter.com
    В Таиланде вратарь убежал праздновать победу и пропустил гол

    В Таиланде вратарь убежал праздновать победу и пропустил гол

    В Таиланде вратарь убежал праздновать победу и пропустил гол
  • Фото: @SportsCenter / twitter.com

    • Вратарь футбольного клуба «Сатри Ангтхонг» слишком рано побежал праздновать победу и пропустил решающий гол в матче региональной лиги Таиланда.

    Инцидент произошел во время серии пенальти.


    Как видно на записи, игрок команды «Бангкок Спортс Клаб» попал в перекладину, после чего голкипер решил, что игра завершена. Однако мяч отскочил в ворота. Следующий удар «Сатри Ангтхонг» оказался неточным, и команда проиграла матч.

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