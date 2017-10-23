Пентагон готовится привести в боевую готовность бомбардировщики B-52

США впервые с 1991 года намереваются перевести на круглосуточное дежурство стратегические бомбардировщики
B-52 Stratofortress.
В интервью изданию Defence News начальник штаба ВВС США генерал Дэвида Голдфина рассказал, что приказа о приведении B-52 Stratofortress в боевую готовность пока нет, однако приготовления к круглосуточному дежурству уже идут.
Дэвид Голдфин, начальник штаба ВВС США: «Это еще один шаг к обеспечению нашей готовности. Я рассматриваю это не как реакцию на какое-либо конкретное событие, но как ответ на глобальную реальность, с которой мы имеем дело. Наш мир — опасное место, многие открыто говорят о применении ядерного оружия. Это более не биполярный мир, где есть только мы и Советский Союз, появилось много других игроков, обладающих ядерным оружием».
Бомбардировщики B-52 Stratofortress приняты на вооружение в 1955 году и по сей день остаются основными дальними бомбардировщиками ВВС США.
Дэвид Голдфин, начальник штаба ВВС США: «Это еще один шаг к обеспечению нашей готовности. Я рассматриваю это не как реакцию на какое-либо конкретное событие, но как ответ на глобальную реальность, с которой мы имеем дело. Наш мир — опасное место, многие открыто говорят о применении ядерного оружия. Это более не биполярный мир, где есть только мы и Советский Союз, появилось много других игроков, обладающих ядерным оружием».
Бомбардировщики B-52 Stratofortress приняты на вооружение в 1955 году и по сей день остаются основными дальними бомбардировщиками ВВС США.
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