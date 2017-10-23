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    Пентагон готовится привести в боевую готовность бомбардировщики B-52

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    • Фото: Reuters © 2017, Ints Kalnins
    Пентагон готовится привести в боевую готовность бомбардировщики <nobr>B-52</nobr>

    Пентагон готовится привести в боевую готовность бомбардировщики B-52

    Пентагон готовится привести в боевую готовность бомбардировщики <nobr>B-52</nobr>
  • Фото: Reuters © 2017, Ints Kalnins

    • США впервые с 1991 года намереваются перевести на круглосуточное дежурство стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.

    В интервью изданию Defence News начальник штаба ВВС США генерал Дэвида Голдфина рассказал, что приказа о приведении B-52 Stratofortress в боевую готовность пока нет, однако приготовления к круглосуточному дежурству уже идут.

    Дэвид Голдфин, начальник штаба ВВС США: «Это еще один шаг к обеспечению нашей готовности. Я рассматриваю это не как реакцию на какое-либо конкретное событие, но как ответ на глобальную реальность, с которой мы имеем дело. Наш мир — опасное место, многие открыто говорят о применении ядерного оружия. Это более не биполярный мир, где есть только мы и Советский Союз, появилось много других игроков, обладающих ядерным оружием».

    Бомбардировщики B-52 Stratofortress приняты на вооружение в 1955 году и по сей день остаются основными дальними бомбардировщиками ВВС США.

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