Пострадавшего в ДТП на трассе «Нарва» госпитализировали по воздуху в Петербург

ГИБДД проводит проверку по факту серьезного ДТП в Ленинградской области. При столкновении микроавтобуса с легковушкой семь человек пострадали.
Одного из пострадавших в серьезной аварии под Кингисеппом вертолетом доставили в Петербург. К этому моменту в районной больнице остаются семь пациентов с травмами различной степени тяжести.
По информации дорожной полиции, всего в ДТП на 90-м километре автодороги «Нарва» пострадали 18 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Все они находились в салоне микроавтобуса Mercedes.
Накануне поздно вечером маршрутка столкнулась с автомобилем Ford. По предварительной информации, водитель выехал на встречную полосу для обгона и задел двигавшуюся в попутном направлении легковушку. От удара обе машины вылетели в кювет.
Сообщается, что разбившийся автобус принадлежит частной компании. Подобные маршруки ежедневно курсируют между Петербургом и Кингисеппом. Однако эта компания не значится в реестре региональных перевозчиков. По факту аварии ГИБДД проводит проверку.
По информации дорожной полиции, всего в ДТП на 90-м километре автодороги «Нарва» пострадали 18 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Все они находились в салоне микроавтобуса Mercedes.
Накануне поздно вечером маршрутка столкнулась с автомобилем Ford. По предварительной информации, водитель выехал на встречную полосу для обгона и задел двигавшуюся в попутном направлении легковушку. От удара обе машины вылетели в кювет.
Сообщается, что разбившийся автобус принадлежит частной компании. Подобные маршруки ежедневно курсируют между Петербургом и Кингисеппом. Однако эта компания не значится в реестре региональных перевозчиков. По факту аварии ГИБДД проводит проверку.
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