При обрушении ангара на стадионе в Петербурге пострадали четверо рабочих

Сообщается, что на стройплощадке стадиона «Кировец» случилось обрушение металлоконструкций.
ЧП произошло около 13 часов на Перекопской улице в Кировском районе города при сооружении ангара на территории спортивной арены. Каркасная конструкция обрушилась во время монтажа. Ее фрагменты рассыпались на площади около 500 квадратных метров, передает «Фонтанка».
В ликвидации последствий инцидента участвуют 16 спасателей и пять единиц техники. Известно, что четверо рабочих пострадали. Помощь им оказали прибывшие на место медики. В настоящее время решается вопрос об их госпитализации. ГУ МЧС уточняет, что один из пострадавших упал на землю с высоты около 15 метров.
В ликвидации последствий инцидента участвуют 16 спасателей и пять единиц техники. Известно, что четверо рабочих пострадали. Помощь им оказали прибывшие на место медики. В настоящее время решается вопрос об их госпитализации. ГУ МЧС уточняет, что один из пострадавших упал на землю с высоты около 15 метров.
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