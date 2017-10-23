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    При обрушении ангара на стадионе в Петербурге пострадали четверо рабочих

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    • Фото: spb_today / vk.com
    При обрушении ангара на стадионе в Петербурге пострадали четверо рабочих

    При обрушении ангара на стадионе в Петербурге пострадали четверо рабочих

    При обрушении ангара на стадионе в Петербурге пострадали четверо рабочих
  • Фото: spb_today / vk.com

    • Сообщается, что на стройплощадке стадиона «Кировец» случилось обрушение металлоконструкций.

    ЧП произошло около 13 часов на Перекопской улице в Кировском районе города при сооружении ангара на территории спортивной арены. Каркасная конструкция обрушилась во время монтажа. Ее фрагменты рассыпались на площади около 500 квадратных метров, передает «Фонтанка».

    В ликвидации последствий инцидента участвуют 16 спасателей и пять единиц техники. Известно, что четверо рабочих пострадали. Помощь им оказали прибывшие на место медики. В настоящее время решается вопрос об их госпитализации. ГУ МЧС уточняет, что один из пострадавших упал на землю с высоты около 15 метров.

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