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    Зюганов рассказал о расстреле сотен тысяч «мерзавцев и предателей» в СССР

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    Зюганов рассказал о расстреле сотен тысяч «мерзавцев и предателей» в СССР

    Зюганов рассказал о расстреле сотен тысяч «мерзавцев и предателей» в СССР

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России еще не настало время для отказа от смертной казни.

    По мнению политика, в нашей стране слишком много «уголовщины», кроме того «около сотни чиновников проворовались».

    Геннадий Зюганов, КПРФ: «Я миролюбивый человек, я против смертной казни, но время для полной отмены не наступило».

    При этом, как сообщает «Интерфакс», коммунист не согласен с мнением, что достижения СССР связаны с массовыми репрессиями.

    Геннадий Зюганов: «829 тысяч за 32 года были расстреляны, включая всех бандитов, мерзавцев, всех предателей. Вот реальные цифры. С 1921 года по середину 1953 года. Они подтверждены двумя документами: при Борисе Ельцине министерством безопасности и при Михаиле Горбачёве специальной комиссией, которая была создана во главе с Яковлевым».

    А вот некоторые политические проблемы в современной России он связал с большим числом партий, зарегистрированных в нашей стране.

    Геннадий Зюганов: «У нас сейчас 77 партий в стране, все они придуманы, — это не партийная система, это партийный „мухлеж“».

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