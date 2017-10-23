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    Американец требует у тюрьмы $5 млн за отказ помочь при четырехдневной эрекции

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    • Фото: Pittsburg County Sheriff's Office
    Американец требует у тюрьмы $5 млн за отказ помочь при четырехдневной эрекции

    Американец требует у тюрьмы $5 млн за отказ помочь при четырехдневной эрекции

    Американец требует у тюрьмы $5 млн за отказ помочь при четырехдневной эрекции
  • Фото: Pittsburg County Sheriff's Office

    • Бывший заключенный Дастин Лэнс подал в суд на тюрьму, где ему отказали в медицинской помощи при четырехдневной эрекции.

    Как сообщает The Independent, инцидент произошел в декабре 2016 года. 32-летний Лэнс, содержавшийся в тюрьме округа Питсберг в Оклахоме, принял таблетку, которую ему дал другой заключенный. Эффект оказался несколько иным, чем представлял себе Дастин: препарат вызвал болезненную эрекцию, которая длилась более 90 часов. Надзиратели не восприняли жалобы заключенного всерьез, и медицинскую помощь он смог получить только через четыре дня.

    После освобождения Лэнс решил восстановить справедливость и подал иск о защите гражданских прав. Он утверждает, что его здоровью был нанесен серьезный ущерб, и надеется получить от тюрьмы 5 млн долларов.

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