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    Сотрудники иркутского морга потеряли тело погибшего мужчины. Иркутск, морги, похороны. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотрудники иркутского морга потеряли тело погибшего мужчины

    Сотрудники иркутского морга потеряли тело погибшего мужчины

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    Сотрудники иркутского морга потеряли тело погибшего мужчины

    Сотрудники иркутского морга потеряли тело погибшего мужчины

    Сотрудники иркутского морга потеряли тело погибшего мужчины

      Вызвать полицейских на похороны были вынуждены родственники погибшего в Иркутске. Убитые горем люди рассказали, что ритуальщики не выдали им тело, поскольку не смогли его найти.

      Полицейских на похороны вызвали родственники усопшего. Без помощи правоохранителей люди не могли начать траурную церемонию — в морге им отказались выдавать тело.

      Выяснилось, что ритуальщики потеряли тело. Убитая горем вдова сообщила оперативникам и более чудовищные подробности: за ее мужа Анатолия Корытова работники конторы пытались выдать совершенно чужого человека. Также полицейские установили, что тело ее супруга уже проводили в последний путь — перепутали с бездомным и отправили в безымянную могилу.

      Только после вмешательства стражей порядка сотрудники морга признали ошибку, тело покойного нашли и эксгумировали. Правда, тут же перезахоронить его родным не удалось. Придется снова провести экспертизу, чтобы доказать, что это действительно он.

      Родственники покойного Анатолия Корытова уже заявили, что они намерены обратиться в суд и требовать компенсации от сотрудников морга. Имена виновных сейчас пытаются выяснить и в областном министерстве здравоохранения.

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