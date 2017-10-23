В Петербурге полиция задержала грабителей на выходе из ювелирного салона

Трое мужчин, ограбивших ювелирный салон в Петербурге, были задержаны прямо на выходе из магазина.

Ювелирную точность проявили полицейские при задержании грабителей салона украшений в Санкт-Петербурга. Группа захвата подъехала как раз в тот момент, когда разбойники выбегали из магазина. Сумки с драгоценностями на сумму несколько миллионов рублей у них тут же изъяли. Сегодня суд арестовал подозреваемых. Их просмотрел



В деле фигурируют съемки нескольких камер наблюдения. Очевидно, дерзкий налет был тщательно спланирован. На кадрах видно, как в разгар рабочего дня в магазин ворвались трое. Лица злоумышленники скрыли. Пока один, с пистолетом в руках, угрожал сотрудникам и посетителям, его сообщники разбивали витрины монтировками. Две минуты понадобилось налетчикам для того, чтобы собрать драгоценности стоимостью в несколько миллионов рублей. В это время кто-то из персонала смог нажать тревожную кнопку, и полиция успела перехватить грабителей прямо на выходе из магазина.



Изъятые украшения пересчитали, оценили и вернули в магазин. Пистолет — направили на экспертизу. Суда трое преступников будут дожидаться в СИЗО.



Сейчас полицейские выясняют, имеют ли подозреваемые отношения к другим подобным преступлениям.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Ракитского.

