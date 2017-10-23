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    Украинец устроил перестрелку с российскими пограничниками

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    Украинец устроил перестрелку с российскими пограничниками

    Украинец устроил перестрелку с российскими пограничниками

    Вооруженного гражданина Украины задержали после перестрелки в Курской области.

    31-летний украинец попытался незаконно пересечь российскую границу, когда был замечен правоохранителями. Нарушитель попытался сбежать и начал стрелять по пограничникам.

    Во время перестрелки злоумышленник получил огнестрельные ранения средней степени тяжести, сообщает «Интерфакс».

    У задержанного при себе были обнаружены два пистолета, пять гранат, а также 50 патронов. Кроме того, у мужчины нашли 26 ампул с жидким веществом серого цвета, предположительно, ртутью.

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