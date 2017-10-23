Для российского боксера забыли изготовить чемпионский пояс

Отстаивать право на заслуженный трофей за победу российский боксер Петрос Ананян намерен в суде. Чемпион мира по версии IBF обвинил организаторов соревнований в излишней экономии. Он считает, что никто не удосужился изготовить награду для победителя. Тот чемпионский пояс, который вручили ему на ринге, отобрали меньше чем через час.

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Это не просто удар ниже пояса, это пощечина всему спортивному сообществу, уверен боксер Петрос Ананян. В моральный нокаут его отправили организаторы чемпионата мира IBF International. Состязания проходили в испанской Малаге. Представители соперника — Луки Гиакона — силой отняли у российского бойца заслуженную награду. Сославшись на то, что это, мол, личный трофей испанца. Несмотря на то что пояс новому чемпиону передали прямо на ринге, Петрос якобы обязан вернуть его. Поскольку специально для победителя должны были изготовить новый, абсолютно идентичный.



Петрос Ананян, боксер: «Такое ощущение, что я его украл. Им удалось это сделать. Не удалось бороться за него за пределами ринга».



Действительно, именно этот пояс Лука Гиакон в честном бою завоевал на прошлом чемпионате IBF International. И по сути организаторы спортивного мероприятия обязаны были подготовить такую же награду. Но не сделали этого.



Ситуация двоякая, говорят эксперты. С одной стороны, формально организаторы чемпионата ничего не нарушили. Ведь у олимпийских призеров, например, не отнимают заслуженные медали, чтобы отдать их новым победителям. Или, например, Национальная хоккейная лига ежегодно изготавливает точную копию кубка Стэнли. Даже в престижных конкурсах красоты сложно представить, чтобы королева отдала свою корону новой «Мисс мира». Но оставить чемпиона без награды — это подло, говорит титулованный боксер-тяжеловес Александр Золкин. Чемпион Северной Америки по версии NABF специально приехал в аэропорт, чтобы поддержать спортивный дух бойца.



Александр Золкин, чемпион Северной Америки по версии NABF: «Я это расцениваю так, что они считали, что нет шансов. А мы выиграли и оставили людей в галошах. Петрос получит свой заслуженный пояс!»



Конечно, после драки кулаками не машут. Но боксер все же намерен затянуть чемпионский пояс и через суд будет требовать от организаторов состязания повторно наградить его. Хотя дело не в самом призе, говорит Петрос, а в том, что проигрывать тоже нужно достойно.



Подробнее в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.

