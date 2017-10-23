Сегодня вечером на НТВ премьера — «Специальный выпуск». В новом
ток-шоу расскажут о людях, которые попали в, казалось бы, безвыходную ситуацию. И не только обсудят их проблемы, но и постараются помочь.
Решать проблемы людей в эфире шоу «Специальный выпуск» будут юристы, депутаты и психологи. Ведущим шоу будет Вадим Такменёв.
Вадим Такменёв, ведущий шоу «Специальный выпуск»: «Мне кажется, что из больших форматов это последний, который я не попробовал. И мне очень интересно: справлюсь — не справлюсь?»
Это он, рассекречивающий по субботам заговоры мировых политиков, лично заглядывал в холодильник к президенту и летал с премьером на вертолете. Теперь поможет разобраться и в бедах простых людей.
Вадим Такменёв: За время работы в «Центральном телевидении» такое количество людей пишет в соцсетях, где я присутствую. Просто приходят какие-то личные сообщения: помогите, такая история…
Ток-шоу будет выходить в эфир с понедельника по четверг. Название «Специальный выпуск» — планка, которую редакция установила сама себе. Оно обязывает каждый эфир делать особенным. Эксклюзивные темы ищут несколько бригад продюсеров и редакторов. Задача редакторов — не дать героям встретиться вне студии, чтобы все происходило на глазах зрителей.
За кулисами — бригада врачей. Совладать с эмоциями при таких встречах непросто и героям, и экспертам. Но не дать им волю — нечестно. Правдивость и искренность тут на первом месте. Чем закончится программа, на старте представить невозможно.
Вадим Такменёв: «В реальной жизни точно так же бывает — можно спокойно поговорить и выяснить отношения. А можно переходить на крик. Я хочу, чтобы эта программа жила абсолютно естественной жизнью».
Премьера ток-шоу «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым» — в понедельник, 23 октября, в 19:40 на НТВ и НТВ.Ru.
Вадим Такменёв, ведущий шоу «Специальный выпуск»: «Мне кажется, что из больших форматов это последний, который я не попробовал. И мне очень интересно: справлюсь — не справлюсь?»
Это он, рассекречивающий по субботам заговоры мировых политиков, лично заглядывал в холодильник к президенту и летал с премьером на вертолете. Теперь поможет разобраться и в бедах простых людей.
Вадим Такменёв: За время работы в «Центральном телевидении» такое количество людей пишет в соцсетях, где я присутствую. Просто приходят какие-то личные сообщения: помогите, такая история…
Ток-шоу будет выходить в эфир с понедельника по четверг. Название «Специальный выпуск» — планка, которую редакция установила сама себе. Оно обязывает каждый эфир делать особенным. Эксклюзивные темы ищут несколько бригад продюсеров и редакторов. Задача редакторов — не дать героям встретиться вне студии, чтобы все происходило на глазах зрителей.
За кулисами — бригада врачей. Совладать с эмоциями при таких встречах непросто и героям, и экспертам. Но не дать им волю — нечестно. Правдивость и искренность тут на первом месте. Чем закончится программа, на старте представить невозможно.
Вадим Такменёв: «В реальной жизни точно так же бывает — можно спокойно поговорить и выяснить отношения. А можно переходить на крик. Я хочу, чтобы эта программа жила абсолютно естественной жизнью».
Премьера ток-шоу «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым» — в понедельник, 23 октября, в 19:40 на НТВ и НТВ.Ru.
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