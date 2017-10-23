Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила город Аль-Маядин

Важный для игиловцев город Аль-Маядин освобожден сирийскими войсками при поддержке ВКС России. Местные жители до сих пор не могут прийти в себя после унижений и истязаний террористов. За малейшую провинность можно было лишиться и свободы, и жизни. Впрочем, больше воспоминаний местных жителей волнует восстановление города.

В районе Аль-Маядина террористы сдали практически все позиции. Наступлением руководит ставший уже легендарным сирийский бригадный генерал Хасан Сухейл. Его бригада под названием «Тигры» преследует бегущих террористов. Главная опасность, по словам военачальника, смертники, которых выставляют как живой заслон против правительственных сил.



Хасан Сухейл, вооруженные силы Сирии: «Боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) использовали, я это подтверждаю, несколько сотен джихадмобилей, чтобы остановить нас. Но нам очень помогла российская авиация, мы выполнили задачу в течение 48 часов. Летчики работали постоянно, несмотря на погоду и время суток».



В штабе Сухейла удары по террористам координирует командующий российской группировкой в Сирии, боевой генерал Сергей Суровикин. Попадания фиксируют с помощью беспилотников.



За тем, как армия берет под полный контроль Аль-Маядин, генералы позже наблюдают и со стратегической высоты. Все как на ладони. Удары авиации и эффективная контрбатарейная стрельба, которой обучили сирийских артиллеристов российские инструкторы.



Сергей Суровикин, командующий группировкой войск РФ: «Сейчас все условия для наступательной операции группировкой войск созданы. Противнику нанесено мощное огневое поражение».



На улицах освобожденного Аль-Маядина о боевиках напоминает только уличная реклама, в которой игиловцы призывают вступать в свои ряды всех, кто может держать оружие. И, конечно же, флаги группировки на любой вкус — белые, черные, с девизами, угрозами и цитатами духовных лидеров.



Сирийское командование называет Аль-Маядин столицей и едва ли не крупнейшим оплотом террористов на западном берегу Евфрата. Небольшой, но хорошо укрепленный город стремительным броском взяла бригада «Тигры» Сухейла при поддержке российских ВКС. Тысячи террористов были вынуждены спасаться бегством.



Сирийский бригадный генерал Сухейл, который вместе со своими «Тиграми» взял Аль-Маядин, пока получил небольшую передышку, для того чтобы перегруппироваться для очередного броска. Сейчас он готовит новую наступательную операцию.



Новый оплот террористов, как говорят сирийские военные, может появиться примерно в ста километрах от Дейр-эз-Зора, там находится небольшой городок Абу-Кемаль. Учитывая, что поражение боевики терпят уже по всем фронтам, держаться за него они будут особенно крепко. Говорят, что в городе уже налажена мощная цепь оборонительных позиций, взять штурмом которые будет не так просто, передает корреспондент НТВ Илья Ушенин.







