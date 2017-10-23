Космодром во Французской Гвиане выходит на полную силу благодаря российским «Союзам»

На космодроме Куру в джунглях Французской Гвианы в эти дни отмечают
6-летие первого запуска ракеты-носителя «Союз». Уникальная программа сотрудничества «Роскосмоса» и Европейского космического агентства давно зарекомендовала себя.
Французскую Гвиану с ходу отыщет на карте лишь знаток географии. Бывшая колония, а сегодня крупнейший заморский регион Франции — эта маленькая страна на северо-востоке Южной Америки никогда не была популярной у туристов. Все изменилось несколько лет назад, когда на космодроме, затерянном в джунглях, появились российские ракеты. Теперь путешествие в Гвиану — самый настоящий «космический рейс».
Первая ракета стартовала отсюда еще в конце 60-х. Но на свою полную мощность космодром Куру выходит только сейчас. Во многом благодаря сотрудничеству Европейского космического агентства с Роскосмосом.
В 2007 году здесь началось строительство российской площадки, а в октябре 2011 состоялся первый старт ракеты «Союз» с территории Южной Америки. Выведенные тогда на орбиту европейские навигационные спутники работают до сих пор. Российские ракеты-носители — транспорт надежный, за шесть лет было 17 пусков, и все успешные.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Коневича.
Первая ракета стартовала отсюда еще в конце 60-х. Но на свою полную мощность космодром Куру выходит только сейчас. Во многом благодаря сотрудничеству Европейского космического агентства с Роскосмосом.
В 2007 году здесь началось строительство российской площадки, а в октябре 2011 состоялся первый старт ракеты «Союз» с территории Южной Америки. Выведенные тогда на орбиту европейские навигационные спутники работают до сих пор. Российские ракеты-носители — транспорт надежный, за шесть лет было 17 пусков, и все успешные.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Коневича.
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