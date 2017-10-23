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    Космодром во Французской Гвиане выходит на полную силу благодаря российским «Союзам». запуски ракет, космонавтика, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКосмодром во Французской Гвиане выходит на полную силу благодаря российским «Союзам»

    Космодром во Французской Гвиане выходит на полную силу благодаря российским «Союзам»

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    Космодром во Французской Гвиане выходит на полную силу благодаря российским «Союзам»

    Космодром во Французской Гвиане выходит на полную силу благодаря российским «Союзам»

    Космодром во Французской Гвиане выходит на полную силу благодаря российским «Союзам»

      На космодроме Куру в джунглях Французской Гвианы в эти дни отмечают 6-летие первого запуска ракеты-носителя «Союз». Уникальная программа сотрудничества «Роскосмоса» и Европейского космического агентства давно зарекомендовала себя.

      Французскую Гвиану с ходу отыщет на карте лишь знаток географии. Бывшая колония, а сегодня крупнейший заморский регион Франции — эта маленькая страна на северо-востоке Южной Америки никогда не была популярной у туристов. Все изменилось несколько лет назад, когда на космодроме, затерянном в джунглях, появились российские ракеты. Теперь путешествие в Гвиану — самый настоящий «космический рейс».

      Первая ракета стартовала отсюда еще в конце 60-х. Но на свою полную мощность космодром Куру выходит только сейчас. Во многом благодаря сотрудничеству Европейского космического агентства с Роскосмосом.

      В 2007 году здесь началось строительство российской площадки, а в октябре 2011 состоялся первый старт ракеты «Союз» с территории Южной Америки. Выведенные тогда на орбиту европейские навигационные спутники работают до сих пор. Российские ракеты-носители — транспорт надежный, за шесть лет было 17 пусков, и все успешные.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Коневича.

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