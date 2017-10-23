Правозащитники обнаружили в шахте в Хомсе сотню тел убитых сирийцев

Сотрудники правозащитной организации Human Rights Watch обнаружили в сирийской провинции Хомс, по разным данным, от 75 до 128 тел погибших.
Тела были обнаружены в заброшенной шахте. Как считают наблюдатели, это мирные граждане, ставшие жертвами террористов.
В минувшую субботу сирийские правительственные войска отбили эту территорию у боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Бои шли последние три недели.
В минувшую субботу сирийские правительственные войска отбили эту территорию у боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Бои шли последние три недели.
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