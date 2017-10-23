Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    Правозащитники обнаружили в шахте в Хомсе сотню тел убитых сирийцев. Исламское государство, Сирия, терроризм, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПравозащитники обнаружили в шахте в Хомсе сотню тел убитых сирийцев

    Правозащитники обнаружили в шахте в Хомсе сотню тел убитых сирийцев

    комментировать
    Правозащитники обнаружили в шахте в Хомсе сотню тел убитых сирийцев

    Правозащитники обнаружили в шахте в Хомсе сотню тел убитых сирийцев

    Правозащитники обнаружили в шахте в Хомсе сотню тел убитых сирийцев

      Сотрудники правозащитной организации Human Rights Watch обнаружили в сирийской провинции Хомс, по разным данным, от 75 до 128 тел погибших.

      Тела были обнаружены в заброшенной шахте. Как считают наблюдатели, это мирные граждане, ставшие жертвами террористов.

      В минувшую субботу сирийские правительственные войска отбили эту территорию у боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Бои шли последние три недели.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru