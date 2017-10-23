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    Лавров: Россия поддерживает территориальную целостность Ирака. Ирак, Лавров, МИД РФ, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров: Россия поддерживает территориальную целостность Ирака

    Лавров: Россия поддерживает территориальную целостность Ирака

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    Лавров: Россия поддерживает территориальную целостность Ирака

    Лавров: Россия поддерживает территориальную целостность Ирака

      Референдум о независимости, но уже в Иракском Курдистане, стал главной темой на переговорах Сергея Лаврова и Ибрагима аль-Джаафари.

      Глава МИД Ирака прилетел в Москву с трехдневным визитом. На встрече Лавров подтвердил, что Россия поддерживает целостность и суверенитет республики. И вновь напомнил — проблемы необходимо решать только при помощи диалога.

      Сергей Лавров: «По мере нормализации обстановки, по мере продвижения к переговорам о политическом урегулировании в разных частях региона было бы очень важно не допустить создания новых и преодолеть старые линии размежевания по конфессиональному или этническому признаку».

      Глава МИД Ирака поблагодарил российского коллегу. И пригласил Владимира Путина посетить Багдад. Министры говорили и о борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Лавров подчеркнул: после победы над боевиками в Сирии и Ираке важно не допустить их переброски в другие регионы.

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