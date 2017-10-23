Минобрнауки не получало от РПЦ предложений ввести курс о семейной жизни

Минобрнауки напомнило, что вопрос о введении дополнительного курса в школьную программу требует широкого обсуждения.
Министерство образования и науки РФ не получало официальных предложений от РПЦ о включении в школьную программу курса «Нравственные основы семейной жизни». Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы Минобрнауки Андрей Емельянов.
Андрей Емельянов, пресс-секретарь министра образования и науки: «Министерство образования и науки Российской Федерации рассматривает все поступающие предложения. Вопрос внесения дополнительного курса в школьную программу требует широкого обсуждения с педагогическим и родительским сообществом. На данный момент в Минобрнауки России не поступало официальное предложение о включении курса „Нравственные основы семейной жизни“ в школьную программу».
Он напомнил, что в школьной программе уже есть курсы «Обществознание» и «Основы религиозных культур и светской этики», в рамках которых школьники получают представление о традиционном семейном укладе.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что представители РПЦ предложили Минобрнауки включить в обязательную школьную программу курс «Нравственные основы семейной жизни», разработанный екатеринбургским священником Дмитрием Моисеевым и монахиней Среднеуральского женского монастыря Ниной (Крыгиной). Идею поддержала Ассоциация родительских комитетов и сообществ. Сообщалось также, что по итогам встречи замминистра образования и науки Татьяны Синюгиной с главой ассоциации Ольгой Летковой было принято решение рассмотреть возможность введение нового курса в ноябре.
Андрей Емельянов, пресс-секретарь министра образования и науки: «Министерство образования и науки Российской Федерации рассматривает все поступающие предложения. Вопрос внесения дополнительного курса в школьную программу требует широкого обсуждения с педагогическим и родительским сообществом. На данный момент в Минобрнауки России не поступало официальное предложение о включении курса „Нравственные основы семейной жизни“ в школьную программу».
Он напомнил, что в школьной программе уже есть курсы «Обществознание» и «Основы религиозных культур и светской этики», в рамках которых школьники получают представление о традиционном семейном укладе.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что представители РПЦ предложили Минобрнауки включить в обязательную школьную программу курс «Нравственные основы семейной жизни», разработанный екатеринбургским священником Дмитрием Моисеевым и монахиней Среднеуральского женского монастыря Ниной (Крыгиной). Идею поддержала Ассоциация родительских комитетов и сообществ. Сообщалось также, что по итогам встречи замминистра образования и науки Татьяны Синюгиной с главой ассоциации Ольгой Летковой было принято решение рассмотреть возможность введение нового курса в ноябре.
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