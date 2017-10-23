Собака Макрона справила нужду на совещании в Елисейском дворце: видео

Пес Эммануэля Макрона по кличке Немо справил нужду в одном из залов Елисейского дворца прямо во время совещания, которое проводил президент Франции.

1983 животные

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Встречу Макрона с членами правительства, которую снимали французские телеканалы, прервало появление годовалого пса Немо. Он вошел в зал заседаний, направился к камину и задрал лапу, попав в кадр на заднем плане участников совещания.



На распространенном на YouTube ролике видно, что участники встречи отнеслись к инциденту с юмором. «Это часто бывает?» — спросил один из них у Макрона. На что президент ответил: «Нет. Его спровоцировало ваше появление».



Чета Макронов забрала собаку из приюта в конце августа. Метиса грифона и лабрадора назвали Немо в честь героя романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». До Немо в Елисейском дворце жил черный лабрадор, питомец предшественника Макрона Франсуа Олланда.



