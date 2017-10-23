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    Погибший на батуте в Красноярске оказался депутатом

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    Погибший на батуте в Красноярске оказался депутатом

    Погибший на батуте в Красноярске оказался депутатом

    Погибший на батуте в Красноярске оказался депутатом
  • Фото: krasnoyarsk.er.ru

    • Установлена личность мужчины, погибшего на батуте в торговом центре в Красноярске.

    Выяснилось, что жертвой несчастного случая стал 54-летний районный депутат Сергей Попович. Эту информацию уже подтвердили в Туруханском районном Совете депутатов, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно, что трагедия произошла в развлекательном комплексе «Мегалэнд» в Красноярске. Мужчина, который пришел в развлекательный комплекс с женой и сыном, выполнял акробатические элементы на батуте и упал, получив перелом позвоночника.

    На место были вызваны медики, которые констатировали смерть потерпевшего. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правилам безопасности.

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