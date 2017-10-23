Суд вынес приговор «чистильщикам», зверски убивавшим бездомных в Москве

Члены банды «чистильщиков», убившие более 15 человек в Москве и Подмосковье, приговорены к заключению на сроки от 9,5 лет до пожизненного.
Мосгорсуд в понедельник вынес приговор пятерым участникам банды, причастной к убийствам бездомных «для очистки города». Павел Войтов, Елена Лобачева, Владислав Каратаев, Артур Нарциссов и Максим Павлов получили от 9 лет 6 месяцев до пожизненного срока лишения свободы, сообщает пресс-служба столичного управления СК.
По версии следствия, с июля 2014 года по февраль 2015 года «чистильщики» совершили более 15 жестоких убийств в Москве, Подмосковье и Ярославской области. Их жертвами становились бездомные и случайные подвыпившие прохожие. «Чистильщики» зверски расправлялись с ними, используя ножи, молотки и кастеты. Действовали преступники по четкому сценарию — его они писали по фильмам ужасов.
Участников банды ранее признали виновными в убийствах, совершенных с особой жестокостью, покушениях, разбое и грабежах.
По версии следствия, с июля 2014 года по февраль 2015 года «чистильщики» совершили более 15 жестоких убийств в Москве, Подмосковье и Ярославской области. Их жертвами становились бездомные и случайные подвыпившие прохожие. «Чистильщики» зверски расправлялись с ними, используя ножи, молотки и кастеты. Действовали преступники по четкому сценарию — его они писали по фильмам ужасов.
Участников банды ранее признали виновными в убийствах, совершенных с особой жестокостью, покушениях, разбое и грабежах.
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