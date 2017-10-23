Гидрометцентр: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»

Глава Гидрометцентра сообщил, что до начала ноября погода в европейской части России будет оставаться холодной.
По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, европейская часть страны «оказывается в мешке холода», и признаков изменения ситуации нет. Вильфанд подчеркнул, что до праздников (4 ноября) погода существенно не изменится.
Днем температура будет держаться на уровне около нуля, а по ночам — опускаться до отрицательных отметок. В связи с этим глава Гидрометцентра отметил, что жителям европейской части России следует готовиться к снегу и мокрому снегу, передает РИА Новости.
Также Вильфанд сообщил, что зима в целом на территории России будет неоднородной. Значительные похолодания будут чередоваться с потеплениями. Однако в среднем, рассказал глава Гидрометцентра, температура окажется около или выше нормы, сообщает «Интерфакс».
Днем температура будет держаться на уровне около нуля, а по ночам — опускаться до отрицательных отметок. В связи с этим глава Гидрометцентра отметил, что жителям европейской части России следует готовиться к снегу и мокрому снегу, передает РИА Новости.
Также Вильфанд сообщил, что зима в целом на территории России будет неоднородной. Значительные похолодания будут чередоваться с потеплениями. Однако в среднем, рассказал глава Гидрометцентра, температура окажется около или выше нормы, сообщает «Интерфакс».
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