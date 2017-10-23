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    Гидрометцентр: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Фомичев
    Гидрометцентр: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»

    Гидрометцентр: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»

    Гидрометцентр: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
  • Фото: РИА Новости, Михаил Фомичев

    • Глава Гидрометцентра сообщил, что до начала ноября погода в европейской части России будет оставаться холодной.

    По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, европейская часть страны «оказывается в мешке холода», и признаков изменения ситуации нет. Вильфанд подчеркнул, что до праздников (4 ноября) погода существенно не изменится.

    Днем температура будет держаться на уровне около нуля, а по ночам — опускаться до отрицательных отметок. В связи с этим глава Гидрометцентра отметил, что жителям европейской части России следует готовиться к снегу и мокрому снегу, передает РИА Новости.

    Также Вильфанд сообщил, что зима в целом на территории России будет неоднородной. Значительные похолодания будут чередоваться с потеплениями. Однако в среднем, рассказал глава Гидрометцентра, температура окажется около или выше нормы, сообщает «Интерфакс».

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