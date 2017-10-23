Убийца музыканта «Любэ» приговорен к ограничению свободы

В Московской области вынесен приговор по делу об убийстве
бас-гитариста группы «Любэ» Павла Усанова.
Максим Добрый признан виновным в убийстве по неосторожности и приговорен к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы. Также мужчине предстоит выплатить 700 тыс. рублей потерпевшей стороне, сообщает ТАСС.
Ранее обвинение просило приговорить Доброго к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы. Сам же обвиняемый наставил на своей невиновности и просил об оправдательном приговоре.
Напомним, бас-гитарист группы «Любэ» Павел Усанов скончался 19 апреля 2016 года. За две недели до гибели между Усановым и Добрым произошел конфликт в ресторане в селе Озерецком Дмитровского района Подмосковья, куда музыкант приехал, чтобы поздравить друга с рождением ребенка.
Уже на улице Добрый ударил Усанова в висок, после чего музыкант упал, ударившись головой об асфальт. С переломом основания черепа бас-гитарист был доставлен в больницу, где умер, так и не придя в сознание.
Ранее обвинение просило приговорить Доброго к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы. Сам же обвиняемый наставил на своей невиновности и просил об оправдательном приговоре.
Напомним, бас-гитарист группы «Любэ» Павел Усанов скончался 19 апреля 2016 года. За две недели до гибели между Усановым и Добрым произошел конфликт в ресторане в селе Озерецком Дмитровского района Подмосковья, куда музыкант приехал, чтобы поздравить друга с рождением ребенка.
Уже на улице Добрый ударил Усанова в висок, после чего музыкант упал, ударившись головой об асфальт. С переломом основания черепа бас-гитарист был доставлен в больницу, где умер, так и не придя в сознание.
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