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    Убийца музыканта «Любэ» приговорен к ограничению свободы

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    • Фото: vk.com
    Убийца музыканта «Любэ» приговорен к ограничению свободы

    Убийца музыканта «Любэ» приговорен к ограничению свободы

    Убийца музыканта «Любэ» приговорен к ограничению свободы
  • Фото: vk.com

    • В Московской области вынесен приговор по делу об убийстве бас-гитариста группы «Любэ» Павла Усанова.

    Максим Добрый признан виновным в убийстве по неосторожности и приговорен к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы. Также мужчине предстоит выплатить 700 тыс. рублей потерпевшей стороне, сообщает ТАСС.

    Ранее обвинение просило приговорить Доброго к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы. Сам же обвиняемый наставил на своей невиновности и просил об оправдательном приговоре.

    смотретьСуд перенес рассмотрение дела о гибели бас-гитариста «Любэ»
    Суд перенес рассмотрение дела о гибели бас-гитариста «Любэ»
    Напомним, бас-гитарист группы «Любэ» Павел Усанов скончался 19 апреля 2016 года. За две недели до гибели между Усановым и Добрым произошел конфликт в ресторане в селе Озерецком Дмитровского района Подмосковья, куда музыкант приехал, чтобы поздравить друга с рождением ребенка.

    Уже на улице Добрый ударил Усанова в висок, после чего музыкант упал, ударившись головой об асфальт. С переломом основания черепа бас-гитарист был доставлен в больницу, где умер, так и не придя в сознание.

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