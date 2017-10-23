Жительницу Тольятти заразили ВИЧ во время операции на колене

В Тольятти возбудили уголовное дело, после того как женщина заразилась
ВИЧ-инфекцией в одной из городских больниц.
По данным правоохранителей, пациентка заразилась ВИЧ еще в 2014 году в городской больнице №4. Там ей делали плановую операцию на коленном суставе. В феврале 2015 года женщина снова обратилась в больницу с жалобами на боль в колене. Тогда у нее и была обнаружена ВИЧ-инфекция.
Следователи полагают, что причиной заражения стало несоблюдения медперсоналом правил использования перчаток и обработки рук при введении через катетер лекарственных растворов. Тем более что в то же время эти же врачи проводили процедуры ВИЧ-инфицированному пациенту.
Прокуратура Тольятти: «Данный вывод был сделан, исходя из сроков развития заболевания, анализа образцов крови пострадавшей и ВИЧ-инфицированного пациента, находившегося в день проведения операции в отделении анестезиологии-реанимации».
Возбуждено дело о заражении ВИЧ-инфекцией из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Расследование ведется под контролем прокуратуры района, передает ТАСС.
Следователи полагают, что причиной заражения стало несоблюдения медперсоналом правил использования перчаток и обработки рук при введении через катетер лекарственных растворов. Тем более что в то же время эти же врачи проводили процедуры ВИЧ-инфицированному пациенту.
Прокуратура Тольятти: «Данный вывод был сделан, исходя из сроков развития заболевания, анализа образцов крови пострадавшей и ВИЧ-инфицированного пациента, находившегося в день проведения операции в отделении анестезиологии-реанимации».
Возбуждено дело о заражении ВИЧ-инфекцией из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Расследование ведется под контролем прокуратуры района, передает ТАСС.
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