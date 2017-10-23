Медики рассказали о тяжелом состоянии Михаила Кокшенова

Михаил Кокшенов, который был госпитализирован с инсультом, остается в больнице.
По словам медиков, сейчас состояние известного актера оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника Первой градской больницы.
Напомним, Михаил Кокшенов, известный зрителям по таким фильмам, как «Спортлото-82», «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная» и многим другим, был доставлен в больницу 17 октября. 81-летнему артисту стало плохо на улице, после чего прохожие вызвали скорую.
Как рассказала ранее дочь Кокшенова Алевтина, у ее отца случился инсульт. По ее словам, актер находится в сознании и дышит самостоятельно.
Напомним, Михаил Кокшенов, известный зрителям по таким фильмам, как «Спортлото-82», «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная» и многим другим, был доставлен в больницу 17 октября. 81-летнему артисту стало плохо на улице, после чего прохожие вызвали скорую.
Как рассказала ранее дочь Кокшенова Алевтина, у ее отца случился инсульт. По ее словам, актер находится в сознании и дышит самостоятельно.
Комментарии