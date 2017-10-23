Автобус с пассажирами упал с 9-метрового моста в Башкирии: фото

Автоавария произошла в Благоварском районе на трассе Самара — Уфа — Челябинск. По предварительным данным, 23-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением, из-за чего иномарка выехала на встречную полосу, пробила ограждение и упала с высоты 9 метров.Всего в салоне находились пять человек. Помощь медиков понадобилась трем пассажирам, сообщают местные СМИ.Водитель же после аварии рассказал, что ехал из Татарстана в Уфу по личным делам.