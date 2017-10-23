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    Автобус с пассажирами упал с 9-метрового моста в Башкирии: фото

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    • Фото: bash_today / vk.com
    Автобус с пассажирами упал с <nobr>9-метрового</nobr> моста в Башкирии: фото

    Автобус с пассажирами упал с 9-метрового моста в Башкирии: фото

    Автобус с пассажирами упал с <nobr>9-метрового</nobr> моста в Башкирии: фото
  • Фото: bash_today / vk.com

    • Три человека пострадали при крушении Toyota Hiace на трассе в Башкирии.

    Автоавария произошла в Благоварском районе на трассе Самара — Уфа — Челябинск. По предварительным данным, 23-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением, из-за чего иномарка выехала на встречную полосу, пробила ограждение и упала с высоты 9 метров.

    Всего в салоне находились пять человек. Помощь медиков понадобилась трем пассажирам, сообщают местные СМИ.

    Водитель же после аварии рассказал, что ехал из Татарстана в Уфу по личным делам.

    Автобус с пассажирами упал с 9-метрового моста в Башкирии: фото. Башкирия, ДТП. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Автобус с пассажирами упал с 9-метрового моста в Башкирии: фото. Башкирия, ДТП. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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