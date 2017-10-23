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    В МИД РФ пообещали Канаде быстрый и зеркальный ответ на аналог «закона Магнитского»

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    В МИД РФ пообещали Канаде быстрый и зеркальный ответ на аналог «закона Магнитского»

    В МИД РФ пообещали Канаде быстрый и зеркальный ответ на аналог «закона Магнитского»

    В МИД РФ назвали неприемлемым принятый Канадой аналог американского «закона Магнитского».

    Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, ответ России на расширение Канадой санкционных списков будет принят «очень быстро и зеркально».

    Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ: «Канадцы должны понимать, что мы такого рода нечистоплотные приемы не просто осуждаем, но реагируем так, чтобы для тех, кто пытается создать себе имя на антироссийских провокациях и кто „отличается“ этой оголтелой русофобией, чтобы для них тоже возникали определенные последствия в плане соответствующих ограничений с нашей стороны».

    Рябков подчеркнул, что ответные меры будут приняты сразу после того, как Канада объявит список россиян, против которых вводятся санкции.

    При этом замглавы МИД РФ отметил, что в Москве «не драматизируют происходящее», а также заявил, что в Канаде задают тон политики, которые «пытаются играть в дешевые геополитические игры», передает РИА Новости.

    Напомним, в начале октября парламент Канады принял закон «О жертвах коррумпированных иностранных правительств» или «Закон имени Сергея Магнитского», напоминающий американски «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского». Под его действие могут попасть чиновники из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы.

    Ранее в Совете Федерации канадский закон называли нелепостью, а в посольстве РФ заявили о продолжении неудачной политики, которую преследуют русофобские элементы.

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