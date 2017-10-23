СМИ: Россия планирует заморозить свое членство в ЕСПЧ

В Госдуме и Совете Федерации рассматривают возможность заморозить участие РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Совета Европы (СЕ).
В российском парламенте указали на то, что в ЕСПЧ сложилась парадоксальная ситуация — организация может влиять на Россию, а Москва не может воздействовать на работу органа.
В связи с этим в Госдуме отметили, что Россия планирует прекратить выплаты и заморозить свое членство, если Москве не будет возвращено право высказывать свою позицию во время выборов судей ЕСПЧ. Как пишут «Известия», сумма, на которую могут снизить общий объем выплат в СЕ, будет сопоставима той, которая предназначается именно для ЕСПЧ (около 7–10 млн долларов).
Также в Госдуме заявили, что Совет Европы должен снять все дискриминационные требования в отношении России. А сенатор Владимир Джабаров назвал многие решения ЕСПЧ в отношении РФ политизированными и несправедливыми.
Ожидается, что решение по вопросу о работе в ЕСПЧ будет принято уже на этой неделе, 27 октября. В этот день в Госдуме пройдет первое чтение бюджета РФ на 2018 год.
Отметим, что еще в 2014 году Россия была лишена основных полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в связи с событиями в Крыму. А в конце июня 2017 года Россия приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий национальной делегации. При этом в Москве подчеркнули, что продолжат выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям.
В связи с этим в Госдуме отметили, что Россия планирует прекратить выплаты и заморозить свое членство, если Москве не будет возвращено право высказывать свою позицию во время выборов судей ЕСПЧ. Как пишут «Известия», сумма, на которую могут снизить общий объем выплат в СЕ, будет сопоставима той, которая предназначается именно для ЕСПЧ (около 7–10 млн долларов).
Также в Госдуме заявили, что Совет Европы должен снять все дискриминационные требования в отношении России. А сенатор Владимир Джабаров назвал многие решения ЕСПЧ в отношении РФ политизированными и несправедливыми.
Ожидается, что решение по вопросу о работе в ЕСПЧ будет принято уже на этой неделе, 27 октября. В этот день в Госдуме пройдет первое чтение бюджета РФ на 2018 год.
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