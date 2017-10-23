Великобритания попросила ООН не называть беременных женщинами

Британское правительство призвало ООН использовать в документах термин «беременные люди» вместо «беременные женщины».
В британском правительстве предложили изменить формулировки документов ООН и исключить оттуда словосочетание «беременная женщина», заменив его словосочетанием «беременный человек», чтобы понятие включало в себя трансгендеров. Об этом в понедельник сообщило издание Times со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Великобритании.
Предложенные изменения должны касаться Международного пакта о гражданских и политических правах ООН, уточняет газета.
Сообщается, что инициатива вызвала негативную реакцию у феминисток. Они выразили обеспокоенность, что подобная формулировка сделает женщин незаметными, а само слово «женщина» — «запретным». Однако в Форин-офисе заверили, что изменение формулировки никак не повлияет на права женщин.
Представитель Министерства иностранных дел Великобритании: «Соединенное королевство не против использования термина „беременная женщина“. Мы всецело поддерживаем право на жизнь беременных женщин и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права».
Предложенные изменения должны касаться Международного пакта о гражданских и политических правах ООН, уточняет газета.
Сообщается, что инициатива вызвала негативную реакцию у феминисток. Они выразили обеспокоенность, что подобная формулировка сделает женщин незаметными, а само слово «женщина» — «запретным». Однако в Форин-офисе заверили, что изменение формулировки никак не повлияет на права женщин.
Представитель Министерства иностранных дел Великобритании: «Соединенное королевство не против использования термина „беременная женщина“. Мы всецело поддерживаем право на жизнь беременных женщин и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права».
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