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    Минздрав предложил приравнять парфюмерию к водке. деловые новости, парфюмерия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинздрав предложил приравнять парфюмерию к водке

    Минздрав предложил приравнять парфюмерию к водке

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    Минздрав предложил приравнять парфюмерию к водке

    Минздрав предложил приравнять парфюмерию к водке

      В Минздраве задумались об установлении минимальной розничной цены на парфюмерно-косметическую продукцию.

      Как сообщают «Известия», речь идет о тониках, одеколонах, и лосьонах с откручивающейся крышкой. В ведомстве отмечают, что их часто используют не по назначению, как алкогольные суррогаты. Способствует этому очень низкая цена. К примеру, тройной одеколон стоит порядка 15 рублей.

      Чтобы побороться с практикой такого употребления, в Минздраве предлагают сделать цену на парфюмерно-косметическую продукцию равносильную стоимости водки. То есть 100 мл с долей спирта 80% должны стоить от 82 рублей. Производители идею поддерживают, отмечая, что введение таких мер отобьет интерес нелегальных производителей.

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