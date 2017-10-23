Под Екатеринбургом три человека сгорели в жилом доме

Жертвами пожара в жилом доме в городе Реж Свердловской области стали три человека.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ЧП случилось в ночь на 23 октября. На втором этаже двухэтажного 25-комнатного строения, в комнате №12 начался пожар. Погибли женщина 1951 года рождения и двое мужчин 1941 и 1983 года рождения, младший из которых работал дворником в управляющей компании. Они пытались самостоятельно выбраться из своих комнат, но задохнулись дымом в поисках выхода. Остальные жильцы были эвакуированы.



При пожаре выгорели комнатй №12 и №13. По предварительной версии, причиной возгорания могли стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем при курении.



Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.